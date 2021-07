A La Tela di Rescaldina letteratura e buon cibo con la Compagnia dei Gelosi

Parole, immagini e sapori per un viaggio in America Latina. È quanto propone La Tela di Rescaldina giovedì 22 luglio con la serata “Il gusto di vivere – a cena con la Compagnia dei Gelosi”, un appuntamento dove dall’incontro di buona letteratura e buon cibo nascono racconti straordinari.

La Compagnia dei Gelosi, gruppo teatrale legnanese, ha deciso di concentrarsi sugli autori e sugli artisti dell’America Latina: partendo da Frida Kahlo per approdare a Isabel Allende e Pablo Neruda. I loro scritti e le loro storie saranno raccontate con delle scanzonate incursioni, tra un piatto e l’altro, valorizzando la letteratura sudamericana, terra ricca di fascino e di contrasti, e il gusto per la vita dell’artista messicana. Il risultato sarà uno spettacolo tutto da gustare come se fosse un menù. Per l’occasione la cucina dell’osteria sociale del buon essere proporrà piatti che avranno come comun denominatore il classico “piccante” sudamericano.

Inizio alle 20, partecipazione con prenotazione.