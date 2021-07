Acordo Zero Live Music Festival

Fino all’11 luglio da Accordo Zero, in via Varesina 1 a Turate,

Live Music Festival

Giovedì 08 luglio

Serata karaoke e intrattenimento con Salima Kiss. Divertimento assicurato

Venerdì 09 luglio

Tributo ai The Cranberries insieme alla band iCicle Melts

Sabato 10 luglio

Super tributo al grande Vasco Rossi insieme a Zero Deviazioni

Domenica 11 luglio

Tributo a David Bowie con i Killer Star

Stand food and drink

Ristorante KM11 Cucina Italiana, dalle 19:00 alle 21:00, solo su prenotazione

Hamburgheria, attivo tutta sera con token

Griglieria, attivo tutta sera con token

Beer & Drinks by Garage Bar, attivo tutta sera con token

Settimana spagnola con PAELLA E SANGRIA

Live Music dalle ore 22

Disponibili 300 posti a sedere in 1200 mq di park esterno e un ampio parcheggio.

Prenota il tuo posto per la serata musicale attraverso il sito internet oppure chiamando i numeri 0237909190 oppure +393338739933