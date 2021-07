Addio a Lorenzo Scandroglio. Si spegne una vita tra montagna e cultura

A due settimane da quel malore improvviso dal quale non si era mai ripreso Lorenzo Scandroglio ci ha lasciato. Le cure in ospedale, dove si trovava in condizioni disperate, nulla hanno potuto e nella giornata di giovedì è stata diffusa la notizia della sua scomparsa.

Scandroglio, classe 1969, originario di Gallarate, era giornalista, scrittore e spesso presentatore di serate culturali, da tempo si era trasferito per la gestione del rifugio Miryam in Val Vannino di Formazza, di proprietà delle Acli Milanesi, e poi al Città di Arona all’Alpe Veglia.

La sua passione per la montagna lo ha portato in prima linea anche nel soccorso alpino. Proprio lo scorso gennaio, insieme al suo fido compagno a quattro zampe Cochise, aveva partecipato ad una missione di salvataggio in Abruzzo.

Un passione che dimostrava anche in una continua attività culturale: è stato autore e traduttore per Jaka Book, Neri Pozza, Lietocolle Libri, Cda&Vivalda, Gribaudo, Archivi del ‘900 e altri editori, oltre che per testate nazionali, tra cui una consolidata collaborazione con Il Giornale e produzioni per La7 e Radio Popolare.

È stato caporedattore della rivista Alp nel primo decennio del Duemila, ha collaborato con Meridiani Montagne e ha curato di recente l’introduzione del libro “Una vita fra le cime”. È stato fra i fondatori del festival letterario “Letteraltura” a Verbania.

A Gallarate è stato animatore anche di tanti incontri per il Cai cittadino, anche dentro alla rassegna Duemilalibri.

Di recente – dopo una esperienza da consigliere di Circoscrizione negli anni Novanta – si era anche riaccostato alla vita amministrativa gallaratese.