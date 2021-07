Fino al 31 luglio, vaccino monodose e senza prenotazione per gli over60

Da questa mattina, 12 luglio, vaccinazioni libere per gli over 60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. Dopo i due weekend dedicati di inizio giugno che riscossero una bassa adesione, Regione Lombardia gioca la carte del vaccino monodose Janssen. Gli ultrasessantenni si potranno presentare liberamente e senza appuntamento nei centri vaccinazioni di Schiranna, Rancio Valcuvia e all’ospedale di Gallarate fino al 31 luglio.

L’iniziativa promossa da ATS Insubria con la collaborazione delle ASST, si propone di favorire l’adesione della fascia di cittadini ultra sessantenni, che rappresenta il target più a rischio di incorrere in forme severe in caso di infezione da Covid-19.

Per sensibilizzare la platea dei 62.860 over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, ATS Insubria ha chiesto il supporto dei Medici di Medicina Generale, della rete territoriale delle farmacie e dei Comuni che si faranno parte attiva nel promuovere l’iniziativa.

I cittadini interessati potranno presentarsi dal 12 al 31 luglio presso uno dei centri vaccinali che aderiscono, indipendentemente dal loro luogo di residenza, durante gli orari di apertura.

CV Schiranna Piazzale Roma 1 Loc. Schiranna VARESE tutti i giorni fino al 31.07.orari 8.00 – 20.00

CV Rancio Valcuvia Via Provinciale 13 Loc. Rancio Valcuvia CUVEGLIO tutti i giorni fino al 31.07. orari 8.00 – 20.00

CV Ospedale di Gallarate. Via Pastori 4 GALLARATE. dal lunedì a venerdì orari 9.00 – 13.00

Dovranno essere muniti di Tessera Sanitaria, Consenso Informato e Scheda Anamnestica compilati. La documentazione è scaricabile dal sito di ATS Insubria al link https://www.ats-insubria.it/news/6672-vaccinazione-covid-campagna-speciale-per-gli-over-60