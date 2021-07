Al broletto di Gallarate favole per i bimbi e Gaber e De André per gli adulti

Nuovi appuntamenti con “E-state con noi 2021”, gli appuntamenti nel cortile di Palazzo Broletto, affidato a Melarido.

Giovedi 8 Luglio ore 21:00 “IL GATTO CON GLI STIVALI”

Con Martin Stigol e Noemi Bassani

Scenografie Lucia Capellari- prod.progetto zattera

Come inizia? La Ditta Marelli affitta costumi di Carnevale, ma sta chiudendo. Due impiegati, mentre imballano tutto, scoprono un costume rimasto fuori da una scatola e… la fiaba classica del GATTO CON GLI STIVALI di Perrault prende vita, in un esilarante mondo di fantasia ove il gatto, l’orco e la regina sbucano magicamente dalle scatole del trasloco.

Costi biglietto: € 5 sia adulti sia bimbi.

Vendite biglietti: c/o teatro Condominio OGNI GIOVEDI’ dalle 16,00 alle 19,00. Oppure direttamente in Broletto la sera dello spettacolo dalle ore 20. Online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/il-gatto-con-gli-stivali/159611

È possibile prenotare posti via mail all’indirizzo: biglietteria@teatrocondominio.it oppure telefonicamente al: 3498409911

SABATO 10 LUGLIO 2021 – ORE 21:00

“UN LUNGO VIAGGIO – Gaber | De André”

Di e con Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli

Compagnia Scherianimandelli

Sembra un’Italia remota quella raccontata nelle canzoni di Gaber e De André, lontana dal mondo frenetico di oggi. Eppure, entrambi sono riusciti a fotografare la condizione umana, con tutti i pregi e le contraddizioni che in realtà persistono del nostro vivere. Due personalità straordinarie, punto di riferimento per intere generazioni e pietre miliari della cultura italiana del ‘900. Con una vera e propria rivoluzione filosofica, hanno sempre messo al centro del loro lavoro l’uomo, immerso nella sua morale e contemporaneità. Sarà l’attore e interprete Paolo Scheriani a cantare le canzoni tratte dai loro repertori, l’attrice Nicoletta Mandelli invece reciterà con la consueta delicatezza e professionalità parole ed emozioni descritte dai loro testi. Racconto e canzoni mai dimenticate, oppure ancora da scoprire tra i più giovani. Per una serata di teatro/canzone sotto le stelle imperdibile, per ogni età.

Costi biglietto: 15€ intero – 10€ ridotto per residenti di Gallarate

Vendite biglietti: c/o teatro Condominio OGNI GIOVEDI’ dalle 16,00 alle 19,00. Oppure direttamente in Broletto la sera dello spettacolo dalle ore 20. Online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/un-lungo-viaggio/159617

Il cortile di Palazzo Broletto è “Covidfree”.