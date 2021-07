Al Centrocot prenderà il via un corso Ifts sulla sostenibilità del tessile e i nuovi materiali

Sarà avviata a novembre la nuova edizione del corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS “Textile Innovation&NewMaterials”, approvata e finanziata da Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative promosse da Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ad accesso gratuito per i partecipanti selezionati.

La proposta formativa rientra nella tipologia IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – pensata per formare professionalità solide e innovative che rispondono alla richiesta proveniente dal mondo del lavoro ed è unica nel suo genere: realizzata da Centrocot, nell’ambito della Fondazione ITS Cosmo, in collaborazione con ISIS C. Facchinetti di Castellanza, IISS G. Torno di Castano Primo e il gruppo UNIC Lineapelle.

Si tratta di un corso di 1000 ore, di cui 450 dedicate allo stage in azienda, che fornisce una panoramica sull’intero settore, approfondendo temi strategici per la filiera, come l’economia circolare e le tecnologie di riciclo, le applicazioni innovative multisettoriali e lo studio di nuove tendenze, compreso l’Eco-Design. Anche la nuova edizione fornisce, inoltre, l’opportunità di conseguire l’attestazione di Chemical Management System – Technical Industry Guide di ZDHC prevista dall’Academy del protocollo internazionale ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals cui aderiscono importanti brand per la gestione efficace delle sostanze chimiche a tutela della salute umana e dell’ambiente.

Il corso si svolgerà presso la sede di Centrocot, a Busto Arsizio; le lezioni saranno in presenza, salvo diverse disposizioni dovute all’evolversi della situazione pandemica. I requisiti richiesti per la partecipazione sono: fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso; residenza o domicilio in Regione Lombardia; stato di disoccupazione; possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico; ammissione al V anno di percorsi liceali.

L’avvio è previsto per novembre 2021; per informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito di Centrocot e contattare l’Area Formazione: Sara Merlo, 0331 696791.