Al festival di Cannes il film tutto varesino “Tracce di follia”

Il festival del cinema di Cannes ha inizio oggi, martedì 6 luglio, e durerà fino a giovedì 15 luglio; tra i tanti ospiti anche le etichette indipendenti Independent Movie Productions e Cactus Production, rispettivamente di origine svizzero/italiana e di Busto Arsizio, che presenzieranno da venerdì 9 a lunedì 12 luglio.

Daniele Marcheggiani, produttore della Independent Movie Productions, presenterà il film Tracce di follia al Marchè du Film di Cannes. La pellicola è già andata al mercato del film di Berlino. Tracce di follia, il primo lungometraggio della Imp, ha come protagonista James interpretato da Daniele Marcheggiani, attore e produttore Svizzero del film.

«È un piacere poter presentare al mercato di un festival così importante un prodotto girato in provincia di Varese, una troupe tutta Lombarda», commenta Marcheggiani, «abbiamo già delle distribuzioni che si sono interessate al nostro film e ci incontreremo nei 4 giorni in visita a Cannes per parlare dei dettagli».

Parallelamente instaurerà le basi per la distribuzione del prossimo film in produzione a settembre-ottobre con la regia di Vittorio Rifranti: Ferite, prodotto dalla Independent Movie Productions e in coproduzione con Cactus Production e Limeline Production.

«Siamo molto emozionati per l’esperienza che faremo questo weekend a Cannes, non capita tutti i giorni di trovarsi in quello che diventa il centro del mondo cinematografico con nomi del calibro di Spike Lee, Wes Anderson, Matt Damon, Adam Driver e molti altri. Con Daniele abbiamo un ottimo rapporto professionale e personale. Siamo giovani nel mondo del cinema, ma il segreto per arrivare in alto è seguire e osservare i migliori del nostro campo», raccontano Federica Crippa e Matteo Ballarati di Cactus Production, registi della pellicola thriller Terry’s show, che qualche settimana fa hanno concluso di girare a Malpensa.