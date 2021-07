Al Giro di Vallonia si rivede Covi: tra i migliori nella terza tappa

Dopo aver fatto molto bene al Giro d’Italia (secondo nella tappa di Montalcino, terzo sullo Zoncolan) e dopo aver preso un periodo di relativo riposo – allenamenti ma con gare sporadiche – Alessandro Covi torna in una top ten del ciclismo internazionale. Il corridore di Taino ha chiuso al settimo posto la terza tappa del Giro di Vallonia, gara in cinque frazioni che si concluderà sabato a Quaregnon.

Oggi (giovedì 22 luglio) si è tenuta la Plombières-Erezée e la vittoria parziale è andata al giovanissimo americano Quinn Simmons, appena vent’anni, corridore della Trek-Segafredo. Simmons ha trovato l’azione giusta a cavallo dell’ultimo chilometro e ha rintuzzato il tentativo di rimonta del belga Dewulf (Ag2r-Citroen), secondo all’arrivo.

Covi, che corre con la UAE Emirates, ha provato a sua volta l’attacco in due occasioni, la prima ai -17, la seconda a circa 9 chilometri dal traguardo ma non è riuscito a guadagnare un margine sufficiente per lasciarsi alle spalle i compagni di gruppo. Lo stesso Simmons ha tentato lo scatto un paio di volte, trovando il colpo di pedale giusto nel finale. Alla fine il “Puma” di Taino ha concluso a 35″ dal vincitore regolando un gruppo con una trentina di corridori.

Quella di oggi era la prima tappa con qualche asperità del “Vallonia”: venerdì e sabato altre due frazioni movimentate, con qualche tipica côte a rendere imprevedibile l’andamento della corsa. La gamba di Covi appare comunque in crescita e se la squadra gli darà spazio, il giovane tainese giocherà di nuovo le sue carte.