Al Parco Alto Milanese arriva il ludobus Saturnino

Continuano gli eventi per famiglie al Parco Alto Milanese. Dopo aquiloni e laboratori per il divertimento di tutti i bambini oggi, domenica 11 luglio, nell’area della baitina arriva il ludobus Saturnino della cooperativa Energicamente. Dalle 15 alle 18 i bambini avranno a disposizione tantissimi giochi diversi, antichi e nuovi per una domenica speciale all’interno del polmone verde.

L’evento è gratuito.