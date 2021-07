Al via i lavori di sostituzione dei pali della luce sul viale della Gloria di Busto Arsizio

Lavori in corso da parte di A2a sul viale Duca d’Aosta per sostituire i pali dell’illuminazione pubblica. Dopo anni di attesa sono dunque partiti i lavori per il rifacimento della rete cittadina che conta oltre 10 mila corpi luminosi, quasi tutti da sostituire con luci led.

La società che avrà in gestione il comparto ha avviato le sostituzioni da qualche settimane ma solo da qualche giorno ha iniziato l’intervento sul viale principale della città. Accanto ad ogni vecchio palo è stato scavato il buco per piantare quello nuovo e nelle prossime settimane si vedranno i risultati della rivoluzione tanto attesa.