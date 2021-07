Alessio Rovera, podio a Monza con vista sul mondiale endurance

Terzo posto di valore per Alessio Rovera e per i suoi compagni di abitacolo nella 4 Ore di Monza, quarta di sei tappe delle European Le Mans Series. Quello centrato dalla Ferrari del team AF Corse è il terzo podio in tre gare disputate in questo campionato, un ruolino di marcia importante che mantiene la squadra formata dal varesino e dai francesi Perrodo e Collard al terzo posto in classifica di categoria GTE. (foto M. Losi/VareseNews)

Fine settimana quindi positivo per Rovera che ora è atteso, sulla stessa pista “di casa”, nella tappa italiana del mondiale endurance (WEC) che andrà in scena domenica prossima sulla distanza delle sei ore di gara.

Il 25enne di Casbeno ha offerto il solito, notevole, contributo alla causa della vettura numero 88 che fin dalle qualifiche si è ben comportata, ottenendo la prima fila alle spalle dei polemen Perel, Cameron e Guidi che poi hanno vinto la corsa sulla Ferrari del team Spirit of Race. Rovera ha disputato l’ultima frazione imponendo un ottimo ritmo, riducendo le distanze dai battistrada e consolidando la terza piazza finale alle spalle dei vincitori e dell’altra vettura del Cavallino Rampante affidata a Cressoni, Mastronardi e Molina. Questi ultimi, in gara per il team Iron Lynx, sono sempre in testa alla classifica generale.

«Poter festeggiare un podio al termine del round di casa è sempre un onore – ha detto Rovera al termine della gara – Tornare a correre a Monza in contesti come ELMS o il Mondiale Endurance fa ulteriormente salire l’adrenalina. Abbiamo mostrato un ritmo competitivo fin dalle prove libere e la prima fila in qualifica con il terzo posto in gara lo hanno confermato. Non possiamo accontentarci, però. Con la squadra dobbiamo continuare a lavorare. Fra pochi giorni ci attende un appuntamento ancora più prestigioso e con ancora più rivali. Dovremo essere bravi a trovare le soluzioni che ci permettano di compiere un altro step in avanti».

Nel WEC si riproporrà una situazione simile, con Rovera e Perrodo alla guida e il danese Nicklas Nielsen a completare il gruppo dei piloti. Invariate squadra – l’emiliana AF Corse – e vettura, la Ferrri 488 GTE.