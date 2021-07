Alfieri (Pd): “Servono candidature pro Vax, la politica dia il buon esempio”

Un appello per unire le forze e favorire la campagna vaccinale e il rispetto delle regole. Lo lancia il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri, che si rivolge a tutte le forze politiche in campo in vista delle prossime elezioni amministrative 2021.

«A ottobre in provincia di Varese decine di migliaia di cittadini saranno chiamati a scegliere i propri sindaci e consiglieri comunali. In momenti come questo la politica ha il dovere di dare il buon esempio – dichiara il senatore dem Alessandro Alfieri – sono convinto che serva un patto tra i maggiori partiti per mettere in campo candidature in grado di contrastare le derive antiscientifiche e no vax che rischiano di compromettere i sacrifici fatti dai varesini in questi 19 mesi. Ora che tutti i leader dei principali partiti si sono vaccinati non ci sono più scuse – conclude Alfieri – servono scelte concrete a supporto della strategia del piano vaccinale e del green pass, unico strumento che ci permetterà di evitare nuovi lockdown questo autunno».