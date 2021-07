Alla “Brusata” di Saltrio il quintetto Orobie in musica per il festival “Interpretando suoni e luoghi”

Prosegue a Saltrio la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” con l’appuntamento di domenica 18 luglio, ore 16:30, che si terrà nella splendida cornice della Cava Brusata insieme al Quintetto di fiati Orobie.

I musicisti Pierandrea Bonfadini (Flauto), Marino Bedetti (Oboe), Fabio Ghidotti (Clarinetto), Alessandro Valoti (Corno), Oscar Locatelli (Fagotto) si esibiranno infatti in un concerto dal titolo “La voce della speranza” con arie d’opera di Rossini, Verdi e Donizetti.

L’evento è organizzato dalla Comunità Montana del Piambello, ente promotore e finanziatore dell’iniziativa che ha scelto per il concerto una location dal panorama mozzafiato: un luogo ricco di storia – la cava fu attiva fin dal 1400 – e negli ultimi anni recuperato con un grande lavoro dai volontari dell’associazione Amo – Amici del Monte Orsa, prezioso supporto logistico all’iniziativa.

«I grandi compositori del melodramma ottocentesco – spiegano gli organizzatori – esaltarono e diffusero con le loro note il desiderio popolare di una nazione unita, risollevando gli animi e rafforzando con la loro musica i comuni sentimenti di patriottismo e determinazione nell’ottenere l’indipendenza. La capacità di commuovere e mobilitare dell’opera lirica era particolarmente forte, per la sua diffusione popolare e per la forza evocativa di motivi che si potevano facilmente apprendere, trasmettere e ripetere nelle piazze e sui mercati».

Per accedere al luogo del concerto è prevista una camminata di circa 45 minuti, si richiedono scarpe e abbigliamento adatti. Il ritrovo per la partenza è alle ore 15.15 presso il parcheggio del cimitero di Saltrio, in via Villa Oro. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Chiesa parrocchiale di Saltrio in via Manzoni alle 16.30.

Il concerto è ad ingresso gratuito

per prenotazioni ed informazioni : suonieluoghi@gmail.com tel. 335 7316031