Alla Ubik di Varese “La salvezza del diabolo” il nuovo romanzo di Dino Azzalin

Lo scrittore Dino Azzalin torna al romanzo con”La salvezza del diabolo” e conclude la trilogia di Ars amandi per la casa editrice ES, dopo il volume di racconti “Nel segreto di lei” pubblicato nel 2016 e “Una lunga giornata” nel 2019.

“La salvezza del diabolo” è un romanzo di vita capace di scandagliare le gioie dell’esistenza senza ignorarne gli abissi di cui avvertiamo la potenza distruttrice anche quando sono lontani. Lo scenario in cui si snoda la storia narrata da Azzalin è ambientato in Turchia, crocevia di culture e popoli che non sempre vivono in pace. Il conflitto siriano e la questione curda sono le colonne d’Ercole dell’età adulta che devono attraversare Riki, Tommi e Giulio, tre giovani amici in vacanza ad Antalya, una delle località turistiche più importanti e conosciute della Turchia.

C’è chi è scomparso nel nulla e chi si ritrova a distanza di vent’anni. Storie apparentemente lontane che si incrociano, mentre i protagonisti del romanzo devono scendere a patti con il destino.

Le loro vite danzano sul filo proprio come il diabolo, un gioco cinese simile a uno yo-yo che viene mosso tramite due bacchette collegate a un invisibile filo di nylon. Il diabolo può fare evoluzioni mirabili e stupefacenti ma può anche precipitare e schiantarsi violentemente a terra. Non bisogna farsi distrarre dalle sue piroette, se ci si vuole salvare, bensì osservarlo con attenzione.

Una metafora della vita: bella e seducente, fino a quando rimane sospesa in volo.

“La salvezza del diabolo” sarà presentato sabato 24 luglio alle 11 alla Libreria Ubik di Varese nello spazio all’aperto adiacente alla libreria. Intervengono oltre all’autore, Andrea Giacometti e Alessandra Rosi Bernardini. Leggono brani del libro Sara Martignoni e Gianluca Fiore.

“La salvezza del diabolo”

Dino Azzalin

Edizione Es

pag 137 euro 15