All’Alpe Devero una panchina per ricordare Erica Mosca e Lorenzo Landenna

Una panchina nel posto che amavano, fino all’ultimo giorno: è stata inaugurata al Devero nel ricordo di Erica Mosca e Lorenzo Landenna, i due scialpinisti di Samarate scomparsi lo scorso inverno, travolti da una slavina proprio mentre salivano alla celebre alpe in Val Devero.

L’idea è nata dagli amici del Devero, anche se le panchine verranno replicate anche in altre sue località di montagna che Erica e Lorenzo amavano, nel Lecchese e in Trentino.

Una seduta come simbolo di incontro, mutuato anche da Samarate, dove già nella primavera scorsa era stata inaugurata una panchina verde, nel Parco di Villa Montevecchio, a ricordare l’impegno ambientalista e per gli animali di Erica, farmacista della cittadina.

Le panchine sono state realizzate dal “Nacio”, un amico del Devero, che le ha ideate come incastro tra due cuori in legno, materiale naturale adatto alla montagna. È stato il Nacio, insieme a Gabriele, al Iacometti e al Franz, a curare il momento di inaugurazione. Un giorno di festa, nel ricordo, nella conca verde che a Erica e Lorenzo tanto stava a cuore. All’iniziativa erano associate anche alcune raccolte fondi promosse dagli amici, per Cat Village e Progetto Arca.

Foto Eliseo Sanfelice