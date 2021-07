Quando anche il cabaret è rock, e sale sul palco di Black and Tube Festival di Varese

Anche il cabaret può essere rock, e fare la sua bella figura in un festival come Black & Tube.

Se poi sul palco c’è Antonio Ornano, la serata è garantita: risate e senso della musica assicurati.

Antonio Ornano, ha visto il suo esordio in televisione con Central Station, il programma comico di Comedy Central e MTV a cui faranno seguito due edizioni della trasmissione Scorie su Raidue condotta da Nicola Savino e Zelig Off. Ha fatto parte del cast fisso delle ultime 6 edizioni di Zelig su Canale 5, ha lavorato con la Gialappa’S Band, a Colorado e a Quelli che il calcio, dove nel 2020 ha fatto la parodia di Roberto Burioni.

L’estate 2021 lo vede in tournée con il nuovo show “Stand up Rock”, che lo vedrà protagonista sabato sera 24 luglio ai Giardini Estensi.

Stand Up Rock è lo spettacolo di uno stand up comedian che si lascia totalmente sopraffare dalla propria passione per la musica, quella rock in particolare.

Nel mettere a nudo, e quindi in ridicolo le proprie e le altrui fragilità, Antonio Ornano non squarcia solo l’ipocrisia di una società che ci vuole sempre vincenti e perfetti ma racconta anche, dalla sua prospettiva, le band e gli artisti che hanno rappresentato la colonna sonora della sua vita.

Non è il punto di vista di un critico, di un addetto ai lavori e tanto meno di un musicista, bensì quello di un fan sfegatato che con il passare degli anni gode come un matto a parlare dei propri eroi, che continua a idolatrarli ma in maniera diversa.

L’accento, ovviamente comico, non può che ricadere, oltre che sui capolavori sfornati durante le loro carriere, su tutta una serie di aneddoti che ne testimoniano la fallibilità, rendendoceli, proprio per questo, più umani e vicini a noi.

Un approccio scanzonato ma pur sempre verticale, che va in profondità, perché per Antonio, come per molti di noi, la musica rappresenterà sempre quello spartiacque salvifico nella nostra educazione emotiva e sentimentale