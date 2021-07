Ancora rifiuti a bordo strada a Cassano. “Investiamo in fototrappole”

«Credo sia arrivato il momento di utilizzare il pugno duro contro gli idioti che abbandonano rifiuti in giro per Cassano Magnago: oltre ad una sanzione esemplare, è arrivato il momento investire di più in fototrappole nei luoghi piu sensibili a ridosso delle aree boschive».

Lo dice il consigliere comunale Pd Tommaso Police, dopo essere incappato nell’ennesimo abbandono di rifiuti su strada pubblica o nei boschi, in questo caso in in via Trieste. «Spesso rifiuti del genere si trovano a bordo strada in via S.Anna e via Valdarno… ma non solo purtroppo. Ho provveduto a segnalare all’amministrazione comunale questo abbandono specifico… È il minimo che si poteva fare».

Nell’ultimo mese, con l’introduzione del “bidoncino” per la raccolta puntuale, a Cassano si sta discutendo molto di rifiuti. Ma in questo caso la piaga degli incivili è “storica”: «A volte mi domando cosa passa per la mente a coloro che abbandonano rifiuti per strada.Non c’entra nulla il nuovo bidoncino e la discussione di queste settimane, l’abbandono dei rifiuti è una piaga che esiste da sempre. Gli epiteti verso questi incivili ormai li ho finiti!».

«Riconosco che in questi anni in termini di educazione ambientale si è fatto davvero molto, lodevoli le giornate del “Verde pulito” ma da tempo ormai sostengo che non bastano per contrastare con forza questo fenomeno» continua il consigliere Pd.

Police non ha paura di chiedere misure più radicali: «È arrivato il momento investire di più in fototrappole nei luoghi più sensibili a ridosso delle aree boschive». Le fototrappole sono strumenti relativamente economici, ma che hanno dato buoni risultati anche in zona, laddove applicate per vigilare su punti sensibili, dove è facile – statisticamente – incappare in qualche incivile che abbandona rifiuti (e spesso è sempre la stessa persona).

Police lancia anche un appello ai suoi concittadini cassanesi: «Se vedete rifiuti abbandonati, non giratevi dall’altra parte, segnalateli! Chi inquina deve pagare, difendiamo tutti insieme la nostra città».