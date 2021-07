Annega a Marina di Massa, vittima una donna di Gallarate

Una donna di 71 anni di Gallarate è morta a Marina di Massa. Renata Pezzioli, residente a Gallarate, è deceduta dopo essersi tuffata in mare per un bagno nella mattinata di domenica 18 luglio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Massa e Carrara “appena i bagnini si sono accorti che la donna era in difficoltà l’hanno recuperata, trasferita a riva e hanno tentato di rianimarla chiamando nel frattempo il 118”. A quel punto la donna è stata caricata su un’ambulanza ma una volta arrivata in ospedale per la donna non c’è stato più nulla di fare.

L’incidente è avvenuto nella zona Don Gnocchi a Marina di Massa nello specchio d’acqua davanti al bagno Marchini sul lungomare di Ponente. La donna aveva preso posto nella spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare.