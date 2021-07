Aperto il bando per gli alloggi pubblici nel Distretto di Varese

A partire 29 fino al è possibile presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi pubblici, mediante la piattaforma informatica regionale, nell’ambito del Distretto di Varese. Sono immediatamente disponibili 105 alloggi, tra Comune di Varese, Aler Varese e Comune di Malnate.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale, utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato www.serviziabitativi. servizirl.it. Il Comune di Varese con l’ufficio alloggi potrà dare supporto e informazioni, nei giorni di lunedì e mercoledì solo con appuntamento telefonico chiamando i numeri 0332/241111, 0332/255843, 0332/255819.

“L’apertura del bando e la sua permanenza per due mesi è un buon segnale – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – soprattutto in un momento delicato come questo, in cui in si avvia lo sblocco degli sfratti e al tempo stesso si fa sempre più urgente la necessità di dare una risposta al disagio sociale in crescita come conseguenza della crisi”.

Diversi i requisiti necessari, come essere cittadini italiani, di uno stato dell’Unione Europea, o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. É necessario, inoltre possedere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa nel Comune in cui si fa richiesta e non essere proprietari di altri immobili. Altri requisiti sono la situazione economica in rapporto alla composizione del nucleo familiare, l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o beni immobili, oltre ad altri criteri individuati nel bando.