Apre lunedì 26 luglio il multipiano vicino all’ospedale Del Ponte a Varese

Dopo una lunghissima attesa, lunedì 26 luglio aprirà il parcheggio multipiano di via Del Ponte/Bixio a Varese. L’opera verrà inaugurata ufficialmente sabato 24 alla presenza della autorità cittadine.

Il multipiano ospiterà 315 posteggi suddivisi su 4 livelli: i due piani interrati avranno una capienza di 77 posti, il piano terra avrà 65 posti più i bagni e un locale tecnico per la gestione delle automazioni, il primo piano avrà 76 posti. Il piano -2 sarà giallo, il -1 sarà blu, il piano terra sarà verde e il piano terrazza sarà rosso. Ci saranno inoltre degli stalli esterni, per parcheggi disabili, auto a gas o altre esigenze.

Le auto, entreranno e usciranno da via Nino Bixio. Due invece le uscite pedonali: in via Nino Bixio e in via del Ponte, che saranno collegate da un marciapiede. Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti sarà destinata ai lavoratori dell’ospedale della donna e del bambino.

Il primo annuncio era avvenuto nel dicembre del 2017, quando la proprietà dell’area aveva messo a disposizione dei dipendenti dell’azienda ospedaliera 120 posti, nelle more dell’iter burocratico per il progetto di realizzazione del parcheggio multipiano. Una procedura lunga che si era sbloccata solo tre anni fa con il progetto approvato in comune. Dal gennaio 2019, l’area era diventata cantiere riproponendo il tema del parcheggio per i lavoratori ospedalieri. Nel nuovo multipiano, ci sarà un’ottantina di posti riservati ai dipendenti dell’Asst Sette Laghi.

«Un’opera attesa da tempo e resa necessaria dall’espansione dell’ospedale Del Ponte, uno dei più importanti della Lombardia per la donna e il bambino – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – C’era fortemente bisogno di un parcheggio adeguato per pazienti e personale. Circa 5 anni fa, la mia amministrazione appena insediatasi, inserì il progetto nel piano stazioni: quando abbiamo inviato a Roma il piano per riqualificare in modo complessivo e organico l’area della stazione abbiamo inserito anche il multipiano. A distanza di tempo, possiamo dire che due terzi di quell’ambizioso progetto si sono conclusi grazie alla collaborazione pubblico privato!»