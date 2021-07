Arriva al JRC di Ispra il semestre sloveno della presidenza del Consiglio UE

Dal secondo semestre del 2021, la Slovenia presiede per la seconda volta il Consiglio dell’Unione europea, anno in cui celebrerà anche il 30° anniversario dell’indipendenza del Paese.

Il Paese che ricopre la presidenza è responsabile della guida del Consiglio dell’UE. Ciò significa che prepara e presiede le riunioni dei suoi organi di lavoro, impegnandosi nel promuovere il coordinamento delle posizioni dei 27 Paesi membri su proposte legislative e altre questioni.

La Slovenia ha definito il suo programma semestrale di presidenza del Consiglio dell’Unione europea in quattro settori prioritari. Ispirandosi al motto “Insieme. Resiliente. Europa”, si impegnerà per una ripresa e una maggiore resilienza dell’UE – riflettendo anche sul futuro dell’Europa – per rafforzare lo Stato di diritto e i valori europei, nonché consolidare i partenariati nei paesi vicini e nel mondo.

I colleghi sloveni del Centro Comune di Ricerca (JRC) a Ispra stanno organizzando una serie di eventi nel corso dei prossimi sei mesi per celebrare la scienza, la cultura e la bellezza della Slovenia. Sperando che la minaccia della pandemia continui a diminuire durante la seconda metà dell’anno, non vedono l’ora di proporre più eventi in presenza sia allo staff del JRC, sia a tutti i cittadini interessati.

La cerimonia di apertura del Semestre sloveno al JRC ha avuto luogo martedì 6 luglio 2021. Date le restrizioni vigenti, il tradizionale cambio delle bandiere tra la Presidenza uscente del Portogallo e quella entrante della Slovenia è stato registrato e messo in rete.

Il film sloveno “Don’t Forget to Breathe” (Ne pozabi dihati) sarà proiettato al festival “LagoVisioni”, grazie al generoso supporto del Comune di Ispra, del Semestre portoghese e del gruppo “Cinema Journey”. Questo dramma sul raggiungimento dell’età adulta è prodotto da un team tutto femminile sloveno, croato e italiano. Gli eventi scientifici, culturali e di altro tipo del Semestre sloveno, così come la presentazione del Paese, saranno disponibili sulla seguente pagina web:

si2021-jrc.eu