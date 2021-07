In arrivo il terzo weekend dedicato al fumetto a Laveno Mombello

La contaminazione tra linguaggi e discipline è la ricchezza della nostra contemporaneità espressiva. ComicSponde, prodotto da QAcademy di Roma e a cura di Neoludica di Varese, opera in questa direzione crossmediale mettendo in connessione espressioni artistiche e mezzi di comunicazione ad alto potenziale di contaminazione: il fumetto, il videogame, la game art.

Dopo i teamwork del weekend scorso anche con due partner territoriali come il Museo Civico Floriano Bodini a Gemonio e l’Atelier Capricorno a Cocquio Trevisago, eccoci al terzo e ultimo weekend di attività per il pubblico.

28.7 ore 17 Biblioteca Civica in Villa Frua, presentazione dei libri di Davide Besana, a seguire firmacopie alla Libreria Mondadori di Laveno.

31.7 ore 10 secondo incontro ceramico Lab per bambini ‘I pesciolini di Biancini’al MIDeC di Cerro; ore 15 Biblioteca Civica in Villa Frua, presentazione del libro di Davide Nerenxa “Biglietti di concerti cancellati”, a seguire firmacopie alla Libreria Mondadori di Laveno.

ore 17 Sala Conferenze Hotel de Charme Incontro con Luca Baggio, game artist e CEO di BadSeeds, tra manga e videogame, disegno e sviluppo e con Giuditta Sartori, game artist e cosplayer.

01.8 ore 14.00 In occasione del finissage del Festival ComicSponde Mascherpa incontra il pubblico per strada a Laveno. Il fumetto del Commissario Mascherpa si trova nel pomeriggio di domenica 1 agosto 2021 dalle ore 14 alle ore 20 in Piazza Caduti del Lavoro a Laveno Mombello, bordo lago, con il padiglione della Polizia Scientifica, i fumetti esposti in Villa Frua, la storica Alfetta blu e bianca presente anche all’inaugurazione.

ore 17.00 a Villa Fumagalli teamwork disegnando dal vivo con Flavia Ciglia, Stefano Gregorini e Cristian Steve Scampini, finissage della mostra coi curatori.

Prenotazione obbligatoria agli incontri su https://comicsponde.eventbrite.it

Gli ingressi a mostre ed eventi avvengono nel rispetto della normativa Covid 19 vigente.

ESPOSIZIONI

“Simposio della Neoludica” in Villa Frascoli Fumagalli tavole e quadri delle varie tecniche di disegno dal fumetto ai videogame, dalla concept art alla virtual photography. “20 anni con il Weekend degli Umoristi” e mostra di illustrazioni e comics con il Commissario Mascherpa della Polizia di Stato/PoliziaModerna, nella biblioteca di Villa De Angeli Frua.

Artisti fumetto, illustrazione e animazione

Paola Andreatta, Davide Besana, Flavia Ciglia, Carlo Cordella (Quadratirosa), Orsola Damiani, Marta Della Bella, Giorgio Ghisolfi, Stefano Gregorini, Giacomo Guccinelli, Samuele Omati, Nicola Perucca. Fotografie di Antonio Cereda dedicate alla Street Art con comics e supereroi.

Artisti manga, game art, pixel art, concept art, virtual photographer

Samuele Arcangioli, Luca Baggio, Cristiano Bonora, Emanuele Bresciani, Ida Cirillo, Giulia Colombo, Fabio Corica, Francesco Delrio, Alessandro Dimauro, Davide di Tria, Edo Faravelli, Francesco Favero, Valeria Favoccia, Claudia Gironi, Daniela Masera, Biancamaria Mori, Davide Nerenxa, Monique Pasini, Mauro Perini, Ivan Porrini, Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, Cristian Scampini, Federico Vavalà.

Location mostre e incontri

Villa Frascoli Fumagalli

via Labiena n. 87, Laveno Mombello

Villa De Angeli Frua

via Roma n. 16, Laveno Mombello

MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico

Lungolago Perabò, Cerro di Laveno Mombello

Hotel de Charme

viale De Angeli n. 46, Laveno Mombello

VETRINE D’AUTORE

Con una sinergia territoriale che vuole offrire a chi visita Laveno tutta l’ospitalità e la bellezza del posto, 200 attività commerciali aderenti a Laveno È shopping di cui 60 di ricezione e microricezione, saranno parte attiva del festival. Laveno È Shopping è un progetto di un gruppo di commercianti lavenesi per conoscere e vivere l’aspetto turistico ed economico del territorio. Il pubblico può cercare a Laveno Mombello i negozi che espongono la vetrofania per fare gli acquisti e con il timbro sullo scontrino potrà ottenere in mostra il 50% di sconto sull’acquisto dell’artbook di ComicSponde edito da TraRari TIPI nella collana Game Culture Book.

CONVENZIONI D’AUTORE

Per gli ospiti delle mostre e degli incontri sarà possibile usufruire delle convenzioni per pernottamento e ristorazione sul territorio lavenese, cercando hotel, case vacanza, B&b, ristoranti e bar convenzionati nell’evento https://comicsponde.eventbrite.it

La manifestazione, oltre al patrocinio e al contributo del Comune di Laveno Mombello, ha il sostegno di Cartiera Merati.

TUTTI GLI EVENTI SU

www.comune.laveno.va.it | www.qacademy.it | www.neoludica.eu

Orari mostra Villa Fumagalli: venerdì 15.00-18.30; sabato-domenica 10.00-12.30, 15-18.30.

Orari mostra Villa Frua: lun-gio 9-18, mar-mer-ven 9-14, sabato 9-18, domenica per gli eventi speciali negli orari previsti. Ingresso libero in ogni sede.