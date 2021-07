Tra artigianato, natura e musica live scegliete il vostro weekend

Che sia blues, classica o jazz tante sono le proposte di concerti live in tutta la provincia, per i più golosi l’appuntamento è in Valtellina alla scoperta dei formaggi o la Sagra della Sardegna a Cassano Magnago.

Al Sacro Monte di Varese l’appuntamento è con gli Artigiani tra laboratori, visite al museo e musica

EVENTI

VARESE – Laboratori, visite al museo e musica. La domenica di Artigiani in borgo al Sacro Monte. Appuntamento domenica con numerose attività per accendere un riflettore sul borgo di Sacro Monte – Leggi l’articolo

COMO – Riapre la storica funivia bifune Argegno-Pigra: è la più ripida d’Italia. Negli ultimi mesi l’impianto stato sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria e di revisioni speciali sulla sicurezza. Riaprirà sabato 24 luglio- Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Una gustosa passeggiata alla scoperta delle bellezze di Induno Olona. L’evento “Mangia, bevi e cammina – Induno” è in programma domenica 25 luglio con partenza alle 8,30 dai giardini della Pro loco- Leggi l’articolo

VARESE – “Quale sarà il ruolo della Cina dopo la pandemia”, se ne parla alla Festa dell’Unità a Varese. Si terrà sabato 24 luglio alle 21.00. Interverranno Lia Quartapelle, deputata PD e capogruppo in Commissione affari esteri e comunitari, e Filippo Santelli, vice caporedattore de «La Repubblica»- Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Tutti di corsa per le vie di Sant’Anna, nel quartiere di Busto Arsizio si celebra l’accoglienza. Venerdì si terrà una manifestazione sportiva aperta a tutti per rinsaldare il legame tra il dormitorio per senza fissa dimora e il rione. Organizzano la Parrocchia e la coop. Intrecci- Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Un weekend di bellezza a Villa Restelli di Olgiate Olona con Comunità Pachamama. Ospiti degli incontri dedicati all’ecologia integrale Carlo Petrini, Raffaella Ponzio e Mattia Prayer – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Secondo weekend con ComicSponde a Laveno Mombello. Il programma per sabato 24 e domenica 25 luglio con le mostre a Villa Frua (umoristi, illustrazione e Commissario Mascherpa e a Villa Fumagalli (Simposio della Neoludica) fino al 1 agosto- Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Di corsa da Laveno Mombello al Sasso del Ferro. Domenica la terza gara valida per il Grand Prix delle Montagne Varesine dopo i successi della Chrono e della Duno – San Martino– Leggi l’articolo

TEATRO

VARESE – Torna la Divina Commedia di Dante per i bambini al Sacro Monte .Lo spettacolo “Ancor dentro mi suona. Incanti nella Divina Commedia per piccoli viaggiatori” in scena venerdì 23 luglio per il festival “Tra Sacro e Sacro Monte”- Leggi l’articolo

SALTRIO – Gli Amici del Monte Orsa portano a Saltrio “il pianista sull’oceano” di Baricco. L’appuntamento è per venerdì 23 luglio a Saltrio, alle 20.45 nella bella cornice di Palazzo Marinoni– Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Secondo appuntamento con il Gulliver per “Intrecci e inclusioni per Varese” . La rassegna di incontri musicali gratuiti all’Isolino Virginia e alla Cascina Tagliata, organizzati dal Centro Gulliver in collaborazione con il Comune di Varese. Domenica 25 luglio gli Sduet all’Isolino Virginia- Leggi l’articolo

GALLARATE – Fabio Treves chiude la Maga Estate. Ultimo concerto della rassegna estiva con le atmosfere blues del “Puma di Lambrate”- Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Un concerto al castello di Monteruzzo in omaggio a Piero Chiara. Sabato 24 luglio alle 21.30 a Castiglione Olona al Castello di Monteruzzo il gruppo musicale ExNovo presenta “Cartoline dal Lago Maggiore”– Leggi l’articolo

MORCOTE (CH) – Tra classica e jazz: a Ceresio Estate la musica fluida di Clas-Jas Quartétt. Domenica 25 luglio alle 20.30 nella Sala Sergio Maspoli di Morcote è in programma il concerto “A Parisian in America”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria- Leggi l’articolo

VENEGONO SUPERIORE – Musica al Castello per festeggiare i 100 anni dei Missionari a Venegono (e non solo). L’appuntamento è per domenica 25 luglio alle 18 nella corte del Castello dei Missionari Comboniani- Leggi l’articolo

VARESE – Quando anche il cabaret è rock, e sale sul palco di Black and Tube Festival di Varese. Antonio Ornano è in tournée con il nuovo show “Stand up Rock”, che lo vedrà protagonista sabato sera 24 luglio ai Giardini Estensi- Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Il suono di Odwalla protagonista a Gazzada Schianno per “Musica in Villa”. All’interno del programma della rassegna estiva, domenica 25 luglio a Villa Cagnola si esibirà la formazione di soli strumenti a percussione– Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Musica e cinema: a Induno Olona l’estate dà appuntamento alla Corte Riva. La rassegna estiva prosegue sabato 24 luglio con un concerto ispirato a famose colonne sonore organizzato dall’associazione Caimano- Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Musica e teatro omaggiano Dante nel cortile del Comune di Castellanza. Appuntamento d’eccezione nel cortile di Palazzo Brambilla a Castellanza, sabato 24 luglio alle ore 21,00 con il concerto “Tanto gentile e tanto onesta pare” del duo Balzaretti-Olivieri- Leggi l’articolo

GASTROMONIA

SONDRIO – Sette tappe gastronomiche in Valtellina alla scoperta dei formaggi. Primo cammino Casera e Bitto Dop, realizzato dal Consorzio per la Tutela dei due formaggi. I “Sentieri di gusto” propongono percorsi enogastronomici e culturali tra i borghi e gli alpeggi più caratteristici delle due produzioni casearie simbolo- Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Arriva la Sagra della Sardegna. La prima edizione di una festa che porterà i migliori piatti della tradizione dell’isola: agnello con patate e mirto, maialetto, malloreddus alla campidanese, fregola ai frutti di mare, le dolcissime seadas e molto altro ancora– Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Pastasciutta antifascista, appuntamento al Qui-Circolo Redaelli per ricordare i fratelli Cervi. Il Comitato Antifascista di Busto, insieme ad altre realtà del territorio, invitano i cittadini a partecipare all’iniziativa in memoria di quella tragica del 25 luglio del ’43- Leggi l’articolo

GORLA MAGGIORE – In piazza con lo street food. Prelibatezze dal mondo in un evento organizzato dalla Pro Loco- Leggi l’articolo

NATURA

VARESE – CASALZUIGNO – Camminata nella natura e yoga con la Delegazione Fai della Valcuvia. Doppio appuntamento per il fine settimana: sabato 24 luglio gita da Dumenza al Santuario della Beata Vergine di Trezzo. Domenica 25 una serata dedicata alla pratica dell’Hatha Yoga- Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Alla Ubik di Varese “La salvezza del diabolo” il nuovo romanzo di Dino Azzalin. L’appuntamento è per sabato 24 luglio alle 11. La presentazione del romanzo pubblicato da Es sarà fatta all’aperto nello spazio adiacente alla libreria- Leggi l’articolo

ARTE

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio l’arte dei formaggi e i formaggi nell’arte, doppio incontro con PortoArte. Appuntamento sabato 24 luglio alle 18,30 negli spazi della Raccolta etnografica Appiani Lopez- Leggi l’articolo

LUGANO CH – Luigi Pericle e la Collezione Permanente a Palazzo Reali. Il maestro della tecnica a china in mostra fino al 5 settembre – Leggi l’articolo

TURISMO

LAGO CERESIO – Lago Ceresio Tour: la sponda comasca è la meta ideale per un week end fra natura e cultura. Luoghi sospesi nel tempo, cascate, chiese affrescate, scorci mozzafiato, paesi dipinti, riserve di biodiversità…tutti da scoprire- Leggi l’articolo