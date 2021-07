Asino intrappolato in una pozza a Leggiuno, lo salvano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Leggiuno, in via Rochetto dove un asino è caduto in una pozza rimanendo intrappolato. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari che si sono accorti dell’animale in difficoltà.

Sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno soccorso l’animale e lo hanno affidato ai proprietari.