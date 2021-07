Attenti alla truffa del falso incidente: nel mirino gli anziani

La Polizia cantonale lancia un’allerta truffe rivolta in particolare alle persone anziane, perché in questi giorni sono giunte diverse segnalazioni che indicano una recrudescenza di contatti telefonici di malintenzionati che tentano di raggirare le persone per estorcere loro denaro. Gli ultimi tentativi in particolare riguardano persone anziane residenti nel Sottoceneri.

Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato: la vittima viene contattata telefonicamente da una persona che carpisce abilmente informazioni riguardanti la sua sfera privata, arrivando infine a domandare ingenti somme.

Negli ultimi casi segnalati, gli autori del raggiro spacciandosi per un nipote o un congiunto stretto rimasto vittima di un incidente all’estero, chiedono insistentemente del denaro a copertura delle spese per la cauzione. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore) per evitare la carcerazione, spronano inoltre la vittima ad effettuare immediatamente un prelievo di denaro contante (anche diverse decine di migliaia di franchi) che una terza persona passerà poi a ritirare.

La Polizia cantonale invita la popolazione a prestare attenzione e a diffidare sempre di questo tipo di telefonate, evitando di farsi mettere fretta nel prendere decisioni e valutare attentamente la situazione. Non bisogna poi farsi scrupoli a palesare dubbi sulla situazione con l’interlocutore e non si deve accettare che siano terze persone a ritirare il denaro. È importante infine avvisare tempestivamente la Polizia.