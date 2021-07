Auto contro la cancellata di un’azienda, muore la madre di Costacurta a Cavaria con Premezzo

Un’utilitaria ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un’azienda. È successo in via Padre Reginaldo Giuliani a Cavaria con Premezzo nella mattina di oggi, venerdì 23 luglio.

Secondo le prime informazioni la donna anziana a bordo avrebbe perso il controllo del mezzo centrando la piantana del cancello. L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30 e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso.

Non appena intervenuti sul posto i soccorsi è stato purtroppo dichiarato il decesso della donna. Si tratta di Margherita Beccegato, 87enne, residente ad Orago e madre dell’ex calciatore del Milan Billy Costacurta. Non si esclude che alla base dell’incidente possa esserci stato un malore.