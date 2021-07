Auto si incendia in via Staurenghi a Varese, la spengono i vigili del fuoco

E’ avvenuto tutto in pochi minuti: un’auto ferma nei pressi del semaforo di via Staurenghi, nel pieno centro di Varese e a pochi passi dal municipio prende fuoco. Strada chiusa, puzza di gomma bruciata e l’arrivo tempestivo dell’autopompa dei vigili del fuoco, con una squadra al lavoro per spegnerla.

Galleria fotografica Auto incendiata in via Staurenghi a Varese 4 di 13

Qualche attimo di paura per il rischio che scoppiasse qualche componente, ma poi la situazione è stata presa sotto controllo dai pompieri, che in pochi minuti sono riusciti a metterla in sicurezza.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15.30, ma alle 15.45 l’ultimo tratto di via Staurenghi era ancora chiuso, per la messa in sicurezza della strada e lo spostamento dell’auto ormai carbonizzata. le auto sono state deviate verso via Speri della Chiesa e verso via Sempione.

Sul posto anche la polizia Locale per i dovuti accertamenti: non sono infatti ancora chiariti i motivi dell’incidente, che pare occorso a un auto ferma, senza coinvolgimenti di altri veicoli.