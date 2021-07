Avventura horror su Netflix per il truccatore di Saronno Andrea Leanza

Una nuova avventura in salsa horror per il truccatore di Saronno Andrea Leanza, fresco vincitore del David di Donatello per il trucco prostetico nel film di Gianni Amelio “Hammamet”.

Uscirà su Netflix il film “A Classic Horror Story”, pellicola cruenta e ricca di suspense nella quale alcuni sconosciuti in viaggio nel Sud Italia si perdono nei boschi e dovranno lottare con tutte le loro forze per uscirne vivi: «Cinque persone. Un camper. Un incidente. Una casa sperduta. Il tutto accompagnato da musica per bambini. Ti sembra di averlo già visto, ma devi solo guardare meglio», si legge nella presentazione.

Leanza ha ricoperto il ruolo di capo truccatore, insieme ad una squadra di 18 professionisti che ha realizzato effetti di trucco speciale, trucchi prostetici, 85 maschere, animali finti e tanto altro.

Il film uscirà il 14 luglio su Netflix, per la regia di Roberto De Feo e Paolo Strippoli con Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Will Merrick, Yuliia Sobol, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio, Francesca Cavallin.