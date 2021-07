Az Pneumatica, ultimo sforzo: domenica a Spezia in palio la promozione

Non c’è solo la finale dell’Italia del calcio, domenica 11 luglio: alle ore 18 lo sport saronnese sarà idealmente sintonizzato con La Spezia dove la AZ Pneumatica di coach Tato Grassi scenderà in campo con un solo obiettivo, centrare la promozione nella Serie B del basket nazionale.

La Robur parte indiscutibilmente da una posizione di vantaggio: i 21 punti di differenza messi a segno nella gara di andata disputata mercoledì al “Ronchi” (86-65) garantiscono un buon margine a Mariani e compagni. Ma ogni partita è diversa dall’altra, e la storia del basket è ricca di rimonte inattese: per questo motivo i biancoazzurri dovranno tenere alta l’attenzione fin dalla palla a due e scendere in campo pensando di ripartire da zero a zero.

Anche perché, se Saronno ha offerto un’ottima prestazione complessiva (sette uomini in doppia cifra e dominio totale a rimbalzo!), dall’altra parte la Tarros non è stata certamente autrice della sua migliore prestazione, con giocatori chiave che sono andati a intermittenza o si sono “svegliati” tardi. La AZ Pneumatica ha dalla sua le certezze costruite nel corso di una stagione vincente: la squadra gioca a memoria e può contare su tante frecce al proprio arco senza dipendere più di tanto dalle individualità. La finale di ritorno si disputerà al Palasprint della città ligure.