Balzo dei nuovi contagi: l’incidenza è passata da 10 a 38 casi in venti giorni

Da meno di 10 casi a 38 ogni cento mila abitanti in tre settimane. I dati sulla circolazione del virus in provincia di Varese forniti da Ats Insubria non lasciano dubbi: il virus c’è e si diffonde velocemente.

Nella settimana tra il 16 e il 22 luglio, a fronte di 24.295 tamponi ( con un tasso di positività del 3,2%) sono stati individuati 478 nuovi positivi ( in tutto sono 776). Ancora una volta, il Varesotto è tra i territori lombardi con l’indicenza maggiore: la media regionale è infatti di 28,68 casi ogni 100.000 abitanti mentre quella varesina è di 10 nuovi positivi in più. L’indice virale è risalito e ha raggiunto i livelli di inizio giugno.

I contagi si registrano soprattutto nella fascia di età 18-49 anni mentre sono in calo tra gli over50.

Il dato si può leggere in parallelo all’andamento della campagna vaccinale dove si evidenzia un tasso di copertura totale del 89% tra gli ultraottantenni , dell’88,4% tra gli over70, dell’84% tra chi ha più di 60 anni e del 79,4% tra gli over50.

La chiamata al vaccino, quindi, ha raggiunto risultati soddisfacenti tra i più anziani della popolazione. Nelle altre fasce di età, un quarto dei quarantenni non risulta né vaccinato né prenotato ( 26,3%), così come un terzo degli over30 ( 32%) e dei ventenni ( 31,2%) mentre manca il 44,6% della fascia 12-19, un target che si prevede di coinvolgere massicciamente dal prossimo 23 agosto, in vista della riapertura in sicurezza delle scuole.

A livello territoriale, la cartina colorata di Ats Insubria mostra il Nord del territorio più in ritardo rispetto al resto del Varesotto con una media tra il 50 e il 50% della popolazione vaccinata a fronte del 60/60% del resto della provincia.