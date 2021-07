Bassi e stabili i ricoveri covid all’ospedale di Varese, il pronto soccorso torna ai ritmi pre-pandemia

È sostanzialmente stabile il numero di pazienti covid ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese, l’unico presidio dell’azienda ospedaliera Asst Sette Laghi ormai rimasto con un hub covid ancora attivo. Si tratta di un numero infinitamente più basso se si pensa ai mille ricoveri in contemporanea che si registrarono a metà dello scorso novembre e ai 5393 pazienti assistiti dallo scorso autunno.

Oggi in ospedale ci sono 38 pazienti Covid dei quali 6 assistiti in terapia intensiva. Negli ultimi giorni sono appena un paio le persone che quotidianamente si presentano in pronto soccorso con sintomi della malattia ma in pochi vengono poi ricoverati perché non ce ne sono le esigenze.

Tra i ricoveri, ma i numeri sono molto bassi in questo momento per fare statistica, ci sono quasi unicamente pazienti che non hanno concluso o nemmeno iniziato il ciclo vaccinale.

Al momento nessuno dei pazienti è assistito con Cpap, il macchinario per la respirazione assistita che è stato simbolo nella cura di questa malattia.

In compenso al pronto soccorso di Varese è quasi completamente tornato il vecchio flusso di utenti in cerca di assistenza per altre patologie, con circa 150-200 accessi quotidiani e una sessantina di ricoveri.