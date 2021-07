Benvenuto luglio! Sarà un weekend tra feste, sagre e tanto, ma tanto, teatro

L’estate ormai è entrata nel vivo e lo ricordano le tante feste, soprattutto gastronomiche, in giro per la provincia. Preparate il tricolore perchè venerdì scende in campo l’Italia, e poi musica, arte e tanto teatro.

METEO

LE PREVISIONI – Fine settimana ancora fra sole e temporali. L’alta pressione in arrivo non garantirà clima asciutto e anzi sono previsti temporali o rovesci a partire da sabato sera – Leggi l’articolo

EVENTI

LAVENO MOMBELLO – Sul treno a vapore o in barca a vela, il weekend di Laveno Mombello è ricco di iniziative. Alla scoperta del paese sul Lago Maggiore tra concerti, fiori, sport e mostre. Il lungo fine settimana si apre con lo spettacolo teatrale dedicato a Bartali – Leggi l’articolo

VARESE – Apiantide, l’associazione varesina per la salvaguardia, lo studio e sviluppo del migliore ambiente per le api e gli altri insetti impollinatori, festeggia il primo anno di vita e per l’occasione sabato 3 e domenica 4 luglio sarà presente in corso Matteotti, dalle 7 alle 23, con tante sorprese e tante sorprese per chi ama le api. Leggi l’articolo

GERMIGNAGA – “Ri-party”, a Germignaga festa in piazza con la partita della nazionale. Due maxischermi in piazza per assistere a Italia-Belgio. Stand gastronomici, bar aperti e negozi aperti tutta la sera – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Al via l’Estate indunese, Induno Olona riparte da cinema, musica e teatro. Sabato 3 luglio prende il via la rassegna estiva organizzata dal Comune. Gli eventi si terranno tutti i sabato sera del mese di luglio nella Corte Don Andrea Riva – Leggi l’articolo

MALNATE – Sabato in piazza, a Malnate torna l’Ape-Ritivo. Il 3 luglio dalle 16.00 in piazza delle Tessitrici l’evento organizzato dal Vespa Club con la Pro Loco e il Comune – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – Musica e dischi da collezione, domenica arriva “Sesto in vinile”. L’evento è in programma il 4 luglio. È organizzato dall’Associazione 33&45 – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – PortoArte anima l’estate di Porto Ceresio nella suggestiva casa-museo Appiani Lopez. Dal 3 luglio al 18 settembre torna la rassegna di arte, musica e teatro ospitata negli spazi esterni della Raccolta etnografica Appiani Lopez – Leggi l’articolo

CERRO MAGGIORE – Cerro Maggiore, ristorante americano apre nel giorno dell’Indipendenza e offre birra a volontà. Il ristorante specializzato in cucina statunitense Hamerica’s in via F. Turati 111 apre ufficialmente battenti domenica 4 luglio. L’evento, che si terrà dalle ore 18 alle 24, è aperto a tutti – Leggi l’articolo

CAMMINI – Nell’antico borgo di Robecco sul Naviglio la presentazione della guida della Via Francisca. L’appuntamento è per sabato 3 luglio alle 20.30 alla biblioteca comunale, in via Matteotti 37 – Leggi l’articolo

SAGRE E FESTE

CASSANO MAGNAGO – Nel weekend a Cassano arriva la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe. Ad inaugurare il primo weekend di luglio arriva la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe, interamente dedicata alle eccellenze del centro Italia – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Sant’Eusebio, la Festa di Casciago parte con quattro sabati per cenare insieme. Nell’anno del 25° anniversario della Comunità Pastorale diversi momenti di celebrazione. Si parte a luglio per arrivare al 1 agosto con tante iniziative, ma senza fuochi d’artificio – Leggi l’articolo

BAVENO – A Baveno arriva la Festa del vino. Sede dell’evento Piazza Matteotti, alle spalle del Municipio, in un’area interamente pedonale, a pochi metri dalla passeggiata del lungolago. L’ appuntamento è fissato per sabato 3 luglio – Leggi l’articolo

CUGGIONO – Il weekend della “Festa del Solstizio”, tra libri e sapori a Villa Annoni di Cuggiono. Tantissime le proposte nel secondo weekend della bella festa arrivata alla trentesima edizione, negli ampi spazi di villa Annoni – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – TRAVEDONA MONATE – Camelie e flamenco, continua il festival Il lago cromatico. Appuntamento venerdì 2 luglio a Laveno con Tiziano Genoni “il signore della camelia”, mentre sabato a Travedona si esibirà la compagnia FlamencoDalVivo- Leggi l’articolo

LIBRI

GAZZADA SCHIANNO – Nel parco di Villa de Strens l’omaggio a Dante con Michela Prando e Lele Pescia. Organizza la biblioteca comunale. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria e posti limitati nel rispetto delle attuali normative anti contagio – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello una serata per Dante Alighieri. Appuntamento per sabato 3 luglio nella sala dove è stato allestito un arazzo di 50 metri quadrati. L’evento sarà l’occasione per una raccolta fondi a favore Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano – Leggi l’articolo

COMERIO – Astronomia, writers, fumetti, libri e musica: a Comerio torna “Fuori chi legge”. Tra gli ospiti Elio Germano, Borse, Sten, Fabio Kaso, Gherardo Colombo, Amalia Ercoli Finzi e molti altri per un programma che inizia alle 15 e continua fino alla notte. Sabato 3 luglio a Villa Tatti Talacchini – Leggi l’articolo

CAZZAGO BRABBIA – Il bello del leggere, una serata per grandi e bambini a Cazzago Brabbia con Betty Colombo. L’appuntamento è per venerdì 2 luglio 2021 alle ore 18.30 al Parco delle Rimembranze, in piazza Libertà. Prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “Dispaccio calciofilo” al Gagarin di Busto Arsizio per un venerdì sera dedicato al mondo del pallone. Venerdì 2 luglio prima la presentazione del libro “Con il pallone tra i piedi e la musica a cannone. Racconti contro il calcio moderno”, poi la proiezione di Italia-Belgio – Leggi l’articolo

ARTE

LAVENA PONTE TRESA – Andrea Ravo Mattoni protagonista del progetto “Muri Artistici Diffusi” a Lavena Ponte Tresa. Proseguono gli eventi artistici di MAD 20137 promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del comune di Lavena Ponte Tresa. Dal 1 al 3 luglio Andrea Ravo Mattoni lavorerà sul muro di via Zanzi – Leggi l’articolo

LUGANO – Pittura e fotografia, a Lugano si riaccende l’arte. Capolavori della fotografia moderna e Arte del Ticino in mostra per tutta l’estate – Leggi l’articolo

ASCONA – L’arte di Fabrizio Dusi in mostra al Monte Verità di Ascona. L’artista, che spazia dal linguaggio della scultura a quello del neon, è autore per l’occasione di un nucleo importante di lavori site-specific ispirati ai temi iconici dell’ideale monteveritano del paradiso anarchico – Leggi l’articolo

VARESE – Al battistero di Velate una “Luce di lago”. Il 3 luglio viene inaugurata l’esposizione “Luce di Lago” – opere di Alberto Colombo e Carlo Pozzoni – nell’ambito del palinsesto 2021 di Beautiful Varese realizzato in partenariato con il Comune di Varese – Leggi l’articolo

TEATRO E READING

VARESE – Ai Giardini Estensi di Varese il “Sogno di una notte di mezza estate”. Venerdì 2 luglio (ore 21) alla fontana dei giardini appuntamento con il Varese Estense Festival – Leggi l’articolo

MASNAGO – Hyst al Castello di Masnago con un reading sui Samurai. L’attore e fumettista sarà al Castello di Masnago venerdì 2 luglio, alle 18 nell’ambito della mostra dedicata al Giappone. Sarà introdotto da Fabio Kaso – Leggi l’articolo

CASSANO VALCUVIA – I film teatrali del Periferico: video e reading sotto le stelle. “Film Teatrali” è l’evento organizzato da Teatro Periferico che fa incontrare teatro e video nella suggestiva cornice dell’Eremo di San Giuseppe. Appuntamento sabato 3 e domenica 4 luglio – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio un omaggio a Gigi Proietti inaugura la rassegna PortoArte. Sabato 3 luglio alle 18,30 la rassegna estiva si apre con uno spettacolo degli allievi del Laboratorio Verba Manent Lab – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Dario Ballantini protagonista a BA Estate. L’imitatore sarà il 3 luglio al Giardino Quadrato del Museo del Tessile. Per partecipare occorrerà fare un acquisto in un esercizio della città – Leggi l’articolo

VARESE – “Radici al futuro” è teatro ispirato ai quartieri di Varese in cui va in scena. Presentata la rassegna estiva che in dieci domeniche propone altrettanti spettacoli originali per grandi e piccini, a cominciare dal 4 luglio in Rasa – Leggi l’articolo

BESOZZO – Alla terrazza del Faro di Besozzo “Le avventure del capitano Gin Fizz”. Partecipazione gratuita (con prenotazione) per lo spettacolo in scena domenica 4 luglio alle ore 20.30 con Francesca Brusa Pasqué e Giovanni Ardemagni- Leggi l’articolo

CARDANO AL CAMPO – Teatro Blu porta la Carmen in piazza a Cardano. In scena sabato all’aperto lo spettacoli di e con Silvia Priori, con le più belle arie di Bizet. – Leggi l’articolo

MUSICA

GALLARATE – L’estate ha il ritmo del Jazz. Torna #JAZZaltro, la rassegna in diverse location della provincia con grandi artisti – Leggi l’articolo

VARESE – Riki Cellini a Varese con la sua ‘Canzonissima’. Sabato 3 Luglio al Salotto di Viale Belforte lo showcase insieme a Valerio Baggio – Leggi l’articolo

ANGERA – Al Kapannone di Angera arrivano i Beatles: mostra straordinaria sui Fab Four. Sabato 3 luglio l’inaugurazione della mostra in collaborazione con il Museo dei Beatles di Brescia. Un legame profondo quello tra la band e Kerbaker, che nel 2003 portò a Roma Paul McCartney – Leggi l’articolo

LEGGIUNO – Insubria Chamber in concerto all’Eremo di Santa Caterina del Sasso per una sera d’estate. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazone Jupiter e dalla Società Patrimoniale della Provincia di Varese è per venerdì 2 luglio, dalle 21 – Leggi l’articolo

LUINO – Aprocrifa Orchestra in concerto a Luino. L’appuntamento è per il 3 luglio alle ore 21,30 al Parco a Lago di Luino con il tributo a Fabrizio De André – Leggi l’articolo

MUSICA – L’Italia sul maxischermo e un raduno di auto tuning con Accordo Zero Live Music Festival. Più di 600 persone ogni weekend, 8 eventi live, un evento speciale e i fritti misti da iComHub a Turate, in via Varesina 1 – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – I violini di Claudio Mondini e Anna Pecora a Villa Ottolini Tosi di Busto Arsizio. Appuntamento nella dimora ottocentesca con i due violinisti bergamaschi di altissimo livello – Leggi l’articolo

CAIRATE – Torna Kalimera, il concerto all’alba a San Calimero di Cairate. Appuntamento per le 5.00 di domenica 4 luglio con l’esibizione dell’Alphorn Group – Leggi l’articolo

GAVIRATE – Concerto al Chiostro di Voltorre con colonne sonore, canzoni e tango. Sabato 3 luglio si esibiranno Jacopo Taddei, al sassofono, e Roberto Porroni alla chitarra – Leggi l’articolo

CURIOSITA’

TURISMO – Dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” – Leggi l’articolo