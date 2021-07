A Bergamo gli Alpini donano l’attrezzatura dell’ospedale in Fiera

Era stato realizzato a Bergamo dagli Alpini in tempi record, per rispondere immediatamente alla crisi emergenziale della pandemia. Il ricordo dell’ospedale da campo dell’Associazione Nazionali Alpini, ormai dismesso, rimarrà indelebile nel cuore di tutti i bergamaschi. Un segno davvero tangibile dell’affetto degli Alpini nei confronti della comunità. Così riporta Lombardia Notizie

Quegli stessi Alpini hanno donato ora al territorio i beni dell’ospedale. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri numerose autorità locali e nazionali. Presenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda).

Il materiale acquistato per l’allestimento dell’ospedale sarà distribuito in tutta la provincia. Un centinaio di letti sarà consegnato, ad esempio, alle varie Rsa bergamasche. Il resto sarà per l’Asst Bergamo Est, la Croce Rossa e le diverse strutture ospedaliere del territorio.