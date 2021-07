“Big jump” nell’Olona, un tuffo per chiedere un fiume pulito

Torna anche sul fiume Olona il “Big Jump”, il grande tuffo che si tiene in vari fiumi e laghi d’Europa, per chiedere acque pulite e balneabili (qui il sito).

«In occasione del Big Jump, la giornata europea dedicata alla qualità delle acque dei fiumi, Legambiente Varese riaccende i riflettori sullo stato di salute del fiume Olona, che nasce alla Rasa e attraversa tutta la provincia».

L’appuntamento è domenica 11 luglio alle 11, a quello che viene chiamato “Lido di Malnate”, ai Mulini di Gurone.

Legambiente Varese e Malnate sono da sempre affezionate a questo appuntamento, rilanciato di anno in anno per chiedere acque pulite sul fiume Olona, un corso d’acqua celebre per la scarsa qualità delle acque a causa degli inquinanti industriali e dagli abitati: negli ultimi due decenni – con nuovi depuratori per gli scarichi fognari – la situazione è migliorata e ad esempio la riduzione del problema dell’odorosità dell’acqua ha quantomeno ha reso frequentata (molto frequentata) la valle, riscoperta anche grazie alla ciclabile e a tante iniziative promosse dal volontariato, che ha valorizzato diversi angoli lungo il fiume.

Al di là dell’evento del tuffo, il Big Jump è una occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di risposte concrete per la cura delle acque. In altre località invece, dove la qualità dell’acqua è migliore che non sull’Olona, il Big Jump è anche una vera e propria festa (ad esempio a Fondotoce di Verbania o sul fiume Ticino, dove è previsto un evento in canoa).