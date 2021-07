Il bilancio familiare viene prima dell’abbonamento alla Pallacanestro Varese

(d. f.) Le modalità e i costi dell’abbonamento alla Pallacanestro Varese – presentata ieri la prima fase per 1000 posti – stanno riscuotendo qualche malumore in queste ore, come dimostrano anche i commenti sulla pagina Facebook ufficiale della società. Diversi tifosi storici stanno pensando di non rinnovare la tessera e tra questi anche il nostro lettore Danilo che ci ha inviato questa lettera, che vi riportiamo integralmente.

Caro direttore

condivido qui quanto scritto alla Pallacanestro Varese e al g.m. Andrea Conti.

Egregio General Manager,

sono un ex abbonato alla nostra amata squadra di Pallacanestro.

Dico ex perché purtroppo penso di rimanere tale.

Ieri ho appreso con entusiasmo la riapertura della campagna abbonamenti con prelazione per noi 1000 affezionati che lo scorso anno hanno anticipato i 100€ alla cieca.

Quando poi ho visto le condizioni, con molto rammarico ne ho parlato in famiglia dove abbiamo deciso di non rinnovare (2 abbonamenti).

Il COVID purtroppo ha colpito duramente anche i nostri bilanci e non solo quelli della società e senza ricevere grandi incentivi governativi.

Il fatto di vedere una proposta di abbonamento incrementata del 10% rispetto all’ultimo abbonamento pagato, pensando a due abbonamenti in famiglia ci porta purtroppo a non aderire.

Inoltre pensando al recente passato direi che abbiamo aiutato a sufficienza la società:

– 2020; avendo rinnovato in anticipo abbiamo pagato una partita in piu’ in quanto Roma si è ritirata

– 2020; abbiamo orgogliosamente rinunciato al rimborso delle partite non viste causa COVID

– 2020/2021; abbiamo preso 2 Kit da 100€ x vedere solo 2 partite (pagate la meta’) perché poi hanno chiuso tutto.

Ora dovremmo spendere il 10% in più ancora senza alcuna garanzia di eventuale rimborso …. va bene avere a cuore la nostra amata squadra, ma il bilancio familiare viene prima.

Sinceramente ci aspettavamo uno sconto di parte dei 100€, non un incremento di costo.

Comunque pazienza, verranno tempi migliori (speriamo) e nel frattempo auguriamo buona fortuna a Pallacanesto Varese; ci vediamo su Eurosport Player, anche se non sarà la stessa cosa che essere al Pala!

Saluti

Danilo

ex 038XA0170020

ex 038IA0170009