Blogger del Lago Maggiore in cammino per ricordare la bellezza del Mottarone

“9 local blogger per il Mottarone” è il nome dell’iniziativa promossa per rilanciare il Monte Mottarone, un luogo da sempre frequentatissimo ma ora “ferito” dalla tragedia avvenuta a fine maggio.

Domenica 11 luglio, alcuni blogger del territorio intraprenderanno una camminata di ascesa da Stresa alla vetta del Monte Mottarone per celebrare la vita e la bellezza di questo luogo.

Le realtà che hanno deciso di unirsi per questa iniziativa attraverso i loro blog e pagine social si dedicano alla valorizzazione del territorio del Lago Maggiore e delle sue Valli in tutte le loro sfaccettature dall’acqua alla montagna. La volontà di tornare a camminare sul Mottarone vuole essere un atto di celebrazione della vita, e della bellezza di questo luogo, nel profondo riguardo verso il dolore che lo ha attraversato e nella convinzione che solo il viverlo con rispetto possa permettere una vera ripartenza. L’iniziativa si pone in continuità con quanto l’amministrazione di Stresa ha già iniziato a proporre attraverso la campagna “I love Mottarone”.

Un segnale positivo che tutto il Lago Maggiore vuole dare al Mottarone e alla città di Stresa.

La camminata si terrà domenica 11 luglio. Le realtà coinvolte cammineranno in diversi sentieri che portano alla cima del Mottarone dove si incontreranno per un momento di scambio e confronto con le attività locali.

Alla camminata parteciperanno: • come ho fatto a non pensarci • esplora il Lago Maggiore • itinerarium • Lago Maggiore Blog • lo stambecco del lago Maggiore • onda magra • storie d’asporto • tracciaminima • visita Ossola e Lago Maggiore Dopo l’evento ogni local blogger, ciascuno sui propri canali, condividerà il percorso affrontato per invitare tutti a rivivere questa montagna.