Boom di prenotazioni del vaccino in Lombardia dopo l’annuncio sul green pass

L’effetto green pass sull’adesione alla campagna vaccinale c’è stato e si vede, segno che per molti l’attesa era dettata soprattutto questioni organizzative o la volontà di temporeggiare, non certo di evitare la vaccinazione (qui il link per effettuare la prenotazione).

In Lombardia, secondo i dati comunicati dalla vicepresidente Moratti, il numero delle prenotazioni hanno cominciato a crescere sensibilmente quando si è cominciato a parlare della necessità di green pass per accedere a determinate situazioni. Quando poi è stata approvata l’ordinanza del Governo che regolamenta effettivamente il suo utilizzo i numeri delle prenotazioni sono più che raddoppiate.

“Il senso civico e la voglia di sicurezza dei cittadini lombardi hanno portato anche oggi a un ‘boom’ di prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid” ha sottolineato ieri la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, specificando che le prenotazioni fatte dai cittadini lombardi venerdì 23 luglio sono state 62.606. Mentre giovedì 22 luglio altri 49mila cittadini si erano prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione.

Ben 30mila in più rispetto a mercoledì 21 luglio, quando le prenotazioni sono state 28.368. Dopo una prima parte del mese di luglio in cui le prenotazioni raramente avevano superato quota 15mila, da lunedì 19, proprio da quando si è fatta largo l’ipotesi del Green Pass, sono stabilmente sopra i 20mila”.