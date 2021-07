A Busto due giorni di shopping al ribasso, torna la festa dello sbaracco

A settembre tornerà la seconda edizione della festa dello Sbaracco a Busto Arsizio.

L’appuntamento è stato rinnovato e approvato dalla giunta comunale ieri, lunedì 26 luglio.

Lo sbaracco

Di cosa si tratta? Lo sbaracco prevede che la giornata di sconti sia organizzata in concomitanza con una festa o un evento, per favorire un’ampia partecipazione.

Lo Sbaracco è una giornata di vendita speciale, che consente ai commercianti di proporre a prezzi particolarmente scontati, prodotti che hanno accompagnato l’ultima collezione o selezionati in base a particolari criteri. Nello stesso tempo si consente ai cittadini di poter usufruire agevolmente della scontistica perché i prodotti sono esposti su stand o piccoli banchi anche fuori dai negozi.

«La seconda edizione della festa dello Sbaracco, fortemente voluta dai commercianti e altrettanto gradita dai clienti, è un appuntamento che si rinnova, dopo che l’anno scorso, come amministrazione, abbiamo istituito questa giornata di festa, che è in un certo senso la festa del commercio cittadino, per consentire lo svolgimento di un evento così atteso, nonostante l’anno pandemico», commenta Manuela Maffioli.

Novità principale della seconda edizione della festa è l’estensione dell’iniziativa anche alla

domenica: l’evento, molto atteso, sia dai commercianti, che dai clienti, si svolgerà il 4 e il 5 settembre nei negozi della città che vorranno aderire, senza distinzioni tra negozi del centro e negozi dei quartieri.

«L’iniziativa, a cui potranno aderire tutti i negozi della città, vede anche il rinnovo e la conferma della collaborazione tra amministrazione e associazioni di categoria: ingrediente importante della tenuta del settore nella nostra città», aggiunge la vicesindaca.

Anche quest’anno la Festa sarà infatti organizzata in collaborazione con Ascom, distretto del commercio, comitato commercianti centro cittadino, associazione commercianti di Sacconago.

«Lo Sbaracco a Busto Arsizio è un’esperienza di successo che si rinnova, rappresenta da una parte un’opportunità importante per molte attività commerciali della città per promuoversi e per presentare i propri prodotti, dall’altra un’occasione imperdibile per acquistare a prezzi molto convenienti prodotti di qualità».