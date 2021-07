A Busto possibili ritardi nella gestione rifiuti a causa del vaccino anti-Covid

A causa di una situazione eccezionale di assenze non programmate degli operatori – causate in parte anche alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 – Agesp non è in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in alcune zone.

«Scusandoci per il disservizio, che potrebbe protrarsi per alcuni giorni, assicuriamo che sarà nostra cura procedere con il recupero dell’attività estendendo il servizio anche durante le ore pomeridiane e riorganizzando i turni degli addetti, pertanto si chiede di non ritirare i rifiuti eventualmente non raccolti e di lasciarli esposti per il successivo ritiro, che potrebbe essere effettuato anche il giorno successivo a quello previsto», scrive l’azienda in una nota.