Cadavere rinvenuto nelle acque del Villoresi tra Parabiago e Arconate

Il corpo di una donna di 80 anni circa è stato avvistato questa mattina, 16 luglio, nelle acque del Villoresi tra Parabiago e Arconate.

Le operazioni per recuperare il cadavere sono durate tutta la mattina. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con il Nucleo sommozzatori di Milano. Per il momento sono ancora da verificare le cause del decesso, che si presume sia accidentale.

È il secondo caso di annegamento rilevato dai carabinieri della Compagnia di Legnano nell’arco di pochi giorni. Lo scorso 6 luglio una donna 50 anni era stata rinvenuta senza vita sempre all’altezza di Parabiago.