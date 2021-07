Il calendario delle amichevoli della Pro Patria: si inizia con l’Alessandria di Kolaj

La Pro Patria da una settimana suda in ritiro a Sondalo agli ordini del nuovo allenatore Luca Prina. Tanto lavoro in montagna prima di tornare sabato 31 luglio e concludere la prima parte di stagione con un’amichevole dal sapore particolare. Alle ore 18.00 allo “Speroni” i tigrotti affronteranno infatti l’Alessandria, fino all’anno scorso avversaria nel Girone A di Serie C e che quest’anno giocherà in Serie B dopo la bellezza di 46 anni. A rendere più affascinante la sfida sarà la presenza tra i grigi di Ari Kolaj, grande protatonista nelle ultime due stagioni a Busto Arsizio.

Il secondo appuntamento sarà ancora da Cadetteria: il 4 agosto i biancoblu andranno a Monzello per testare il Monza. Poi due squadre di Serie D: il 7 agosto la Pro sarà impegnata al “Provasi” di Castellanza contro la Castellanzese mentre l’11 agosto a Caronno Pertusella l’avversario di turno sarà la Caronnese. Il 14 agosto spazio alla Coppa Italia, con orario e avversario da sorteggiare, mentre l’ultima amichevole già calendarizzata sarà il 19 agosto a Castano Primo contro la Castanese, squadra di Eccellenza.

Il 29 agosto inizierà poi il campionato di Serie C.

Il calendario: