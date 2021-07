Camminata nella natura e yoga con la Delegazione Fai della Valcuvia

Secondo incontro della serie “Borghi e dintorni” organizzato dalla Delegazione Fai Valcuvia e Verbano Orientale che porta a conoscere meglio luoghi e opere del territorio. Sabato 24 luglio, con partenza alle 16, la delegazione propone un percorso di “devozione” che porterà i partecipanti ad effettuare una camminata da Dumenza al Santuario della Beata Vergine di Trezzo. Si tratta di un passaggio di 556 m di altitudine, percorrendo l’antica scalinata della Via Crucis seguendo il percorso che conduce poi verso il valico di Astano, in Svizzera.

Il Santuario è molto noto sia per la sua storia sia per gli aspetti naturalistici e ambientali. Si racconta che la chiesa venne eretta a seguito della pestilenza del 1348 quando una giovane sordomuta che pascolava i propri animali sui pascoli del monte Clivio avrebbe avuto una visione della Madonna che la esortava a scendere al villaggio per raccomandare a tutti preghiera e penitenza per salvarsi dalla terribile malattia. La chiesa che venne però eretta e consacrata solo nel 1526, ricevette nel 1574 anche la visita di S.Carlo Borromeo.

Domenica 25 luglio, alle 18, invece l’appuntamento è nel Giardino Segreto di Villa Della Porta Bozzolo. Una serata dedicata alla pratica dell’Hatha Yoga, la madre di tutti gli stili e del rilassamento accompagnato dalle vibrazioni dei Gong. Qui il link per le prenotazioni.

ORGANIZZAZIONE DI SABATO 24 LUGLIO

ORE 16:00 – Punto di ritrovo e inizio camminata: Piazza XX Settembre –

DUMENZA – Accompagnatore Maurizio Miozzi

ORE 17:30/18:00 – rientro , sempre in Piazza XX Settembre DUMENZA

A seguire, possibilità di momento conviviale extra quota ( su richiesta, da

prenotare anticipatamente al n. tel. 333/2927728)

POSTI DISPONIBILI : 25

PRENOTAZIONI: www.faiprenotazioni.it e www.fondoambiente.it

CONTRIBUTO richiesto: a partire da euro 8 iscritti FAI – 10 euro non iscritti

Possibilità di iscrizione al FAI in loco.