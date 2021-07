Il candidato sindaco Tomasella condannato per manifestazione abusiva

La sfida di Francesco Tomasella a qualsiasi autorità continua, nonostante una prima condanna arrivata oggi da parte del Tribunale di Varese con pena commutata in ammenda pecuniaria.

Il leader del movimento #IoApro durante i mesi delle restrizioni e ora candidato sindaco a Varese con la lista Varese Libera prosegue per la sua strada e ha apertamente dichiarato con un post su Facebook che non pagherà la multa, non si opporrà alla sentenza e che serenamente continuerà la sua campagna elettorale.

Ho appena ricevuto una condanna penale per aver organizzato questo corteo a Varese contro il nuovo lockdown di novembre ed essermene assunto l’esclusiva responsabilità! Pena tradotta in cospicua sanzione economica che non intenderò mai pagare, ma che lo Stato farà il possibile per riscuotere! Non ho mai pianto per le conseguenze della mia coerenza nel trasformare le idee in azione. Solo se lo ricordino tutti i chiacchieroni che per gli stessi motivi non hanno mai rischiato nemmeno una multina; specialmente quei politicanti che nelle prossime settimane verranno a chiedervi i voti! Rispondetegli: ma voi dov’eravate nascosti nei mesi scorsi mentre Tomasella veniva denunciato per i nostri diritti?

Per lui era arrivata la denuncia una settimana dopo il corteo non autorizzato. L’iniziativa, che si svolse lo scorso 7 novembre, non era stata preavvisata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e il promotore era stato, quindi, indagato in stato di libertà.