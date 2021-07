Il cane rischia di annegare, il carabiniere di Laveno entra nel fiume e lo salva

L’anziano che si dispera sull’argine del fiume perché il suo vecchio amico con coda e quattro zampe è caduto dal ponticello, è finito nell’acqua e non ce la fa.

Poi arrivano i carabinieri, lì per caso.

E glielo riportano sano e salvo grazie a un bagno in effetti per nulla fuori stagione, ma fuori luogo sì per un carabiniere in divisa che ha fatto il suo dovere fino in fondo.

È successo questa mattina a Laveno Mombello.

Ore 11 di martedì, da poco passate. Un signore è a spasso col suo cane nella zona del quartiere “Ponte“ quando l’animale scappa e scivola nel fiume Boesio: l’animale fa un bel volo, e l’acqua è bassa: forse si frattura una zampina e non riesce a camminare.

Sta in quella situazione dove si rischia di morire di stenti in una spanna d’acqua se ci si lascia andare.

L’animale abbaia, si lamenta, ma certo il suo padrone non può scendere anche lui perché rischierebbe di farsi male seriamente.

E lì succede qualcosa di inaspettato, ma non troppo dal momento che il punto del salvataggio è non distante dalla stazione dei carabinieri di Laveno Mombello.

I militari vedono sbracciarsi l’anziano e si fermano. Uno dei due – che possiede un cane e sa cosa vuol dire ciò che si instaura fra l’animale e il suo padrone – non ci pensa su e va a recuperare l’animale affondando nell’acqua del fiume a metà gamba, con tanto di scarpe da mettere al sole ad asciugare.

«Non so come ringraziarvi, viva i carabinieri», è stato il commento dell’anziano.