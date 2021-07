Canottaggio, otto varesini ai remi nei Mondiali U23

C’è anche un corposo battaglione di atleti varesotti ai Mondiali Under 23 di canottaggio che stanno per prendere il via a Racice, in Repubblica Ceca, dove i migliori talenti internazionali si confronteranno tra mercoledì 7 e domenica 11 luglio.

La Nazionale azzurra scenderà in acqua con una vera e propria flotta: ben 19 imbarcazioni (11 maschili e 7 femminili) agli ordini del d.t. Franco Cattaneo che sarà coadiuvato dai due capi tecnici Spartaco Barbo (maschile) e Benedetto Vitale (femminile) oltre che di vari collaboratori. (foto in alto: i gaviratesi in azzurro)

In campo maschile il gaviratese d’adozione Nicolò Carucci è senza dubbio tra i più attesi dopo aver dato già ottima prova di sé a livello assoluto: la stella della Canottieri Gavirate stavolta gareggerà sul quattro di coppia insieme a Tedoldi, Sartori e Cangialosi. Anche due posti sull’ammiraglia – ovvero l’otto senior – sono riservati ad atleti rossoblu: si tratta di Paolo Covini e Giovanni Codato, inseriti in una formazione che comprende anche Benazzo, Marzi, Giurgevich, Zaffiro, Comini, Bonamoneta e il timoniere Capponi.

Barca “non olimpica” invece per il portacolori della Canottieri Monate, Davide Verità, altro bel talento ventenne da seguire in ottica futura. Verità – in doppio tesseramento con la Marina Militare – ha già vinto un oro mondiale tra gli junior e sarà impegnato sul “quattro con” insieme a Carando, Sabbatino e Di Colandrea, timonati da Wiesenfeld.

Tra i pesi leggeri invece, la Canottieri Gavirate farà il tifo per Alessandro Benzoni, milanese tesserato per i rossoblù e impegnato sul quattro di coppia insieme a Tonelli, Acernese e Borgonovo.

??? invece le ragazze varesotte presenti a Racice, tutte portacolori della Canottieri Gavirate. Il singolo senior porta la firma della 22enne Linda De Filippis, al primo mondiale U23 in carriera; sale invece sul doppio Josephine Debelle, nata in Francia e cresciuta sportivamente prima a Varese e poi a Gavirate, all’esordio assoluto in campo internazionale. Ha invece già un oro europeo (U23) al collo Sara Borghi, ventenne nata a Cittiglio che sarà impegnata sul quattro di coppia insieme a Baudino, Colasante e Tonoli.

Il massimo mondiale giovanile torna dopo un anno di assenza a causa del coronavirus e impegnerà in tutto 800 atleti con i body di ben 55 nazioni differenti. Mercoledì 7 (pomeriggio) le gare cominceranno con le prime eliminatorie; batterie anche giovedì insieme a una sessione di recuperi mentre venerdì si aggiungeranno i quarti di finale (per le specialità che li precedono) e le semifinali. Queste ultime proseguiranno sabato insieme alle finali di consolazione e alle prime finali per le medaglie. Domenica si comincia con le ultime finali B e poi saranno assegnati gli ultimi 13 titoli iridati.