A Cantello si inaugurano il nuovo parcheggio di interscambio e il sottopasso della stazione di Gaggiolo

Saranno inaugurati sabato 3 luglio alle 11 due importanti opere per la mobilità nell’area della stazione di Cantello Gaggiolo, sulla linea Arcisate Stabio: l’area a parcheggio di interscambio tra via Elvezia, via Lugano e via cacciatori delle Alpi e il sottopasso pedonale che permette di attraversare la statale in sicurezza.

«Dopo anni di intense e costruttive collaborazioni tra il Comune di Cantello, Regione Lombardia ed il Canton Ticino, già avviate con l’Amministrazione comunale Vincenzi per merito dell’ex vice sindaco Clementino Rivolta, il Comune di Cantello può oggi disporre finalmente dei frutti di tanto impegno e dedizione – dice il sindaco Chiara Catella a nome dell’Amministrazione – L’area a parcheggio di interscambio e il sottopasso pedonale che ha di fatto permesso di riunire le due parti della frazione di Gaggiolo da moltissimo tempo divise dal tracciato stradale provinciale oltre a permettere di raggiungere la stazione ferroviaria in tutta sicurezza, sono infatti interventi che si sono concretizzati grazie al contributo Interreg per lo sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Canton Ticino e Lombardia».

Opere di importanza strategica per la mobilità transfrontaliera che hanno ottenuto un contributo di 450.000 euro con l’obiettivo di favorire da parte dei lavoratori frontalieri da una parte l’utilizzo del treno, dall’altra buone pratiche come il car pooling.

All’inaugurazione saranno presenti autorità del Comune, della Regione e del Canton Ticino. La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle restrizioni di distanziamento previste dal protocollo anti Covid in atto.