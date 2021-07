Canton Ticino, forte grandinata sul Locarnese: canali ostruiti e allagamenti

Questa notte, domenica 25 luglio, a partire circa dalla 1 e fino alle 6, il picchetto dei vigili del fuoco di Locarno, appoggiato da un gruppo di rinforzo, per un totale di circa 20 persone, è stato impegnato su più fronti a causa della violenta ondata di maltempo che ha interessato in particolar modo la zona delle Terre di Pedemonte e il territorio di Avegno.

A causare i maggiori disagi delle precipitazioni caratterizzate da grandine e acqua in grande quantità. In taluni punti la grandine, compattandosi, ha completamente ostruito canali di scarico, strade e accessi. In zona Golino si è proceduto alla messa in sicurezza di materiale da cantiere pericolante.

Verso le 07.30 vi è stata una ripresa delle richieste di intervento sempre per allagamenti e messa in sicurezza, i lavori sul territorio sono finiti circa verso le 12.30. In totale si contano circa una ventina di richieste di soccorso a cui i Pompieri di Locarno hanno dovuto fare fronte.