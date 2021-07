Cardano ricorda Laura Prati, 8 anni dopo: “Laura è il nostro pilastro”

«Quel giorno avevo sei anni, ricordo il dolore per una donna che aveva cercato di proteggere libertà e uguaglianza. Laura non sarà mai dimenticata», a parlare è la sindaca junior del Consiglio comunale di Cardano al Campo, Giulia Prudente, alla commemorazione della sindaca Laura Prati.

Il 2 luglio 2013, alle 9:45, il vigile Giuseppe Pegoraro sparò a Prati e al suo vice Costantino Iametti. Dopo venti giorni di calvario, la sindaca morì. Otto anni dopo, una piccola folla di cardanesi si è radunata nel ricordo della propria sindaca in municipio. Presenti anche molti sindaci dei comuni limitrofi: Nadia Rosa (Lonate Pozzolo), Stefano Bellaria (Somma Lombardo), Filippo Gesualdi (Ferno) e Nicola Poliseno (Cassano Magnago).

«È sempre motivo di grande emozione presiedere la commemorazione. Quel terribile 2 luglio ha contrassegnato per sempre la città di Cardano», ha affermato il sindaco, Guido Colombo, «spero di riuscire insieme alla mia squadra a rimanere fedele al ruolo istituzionale: seguire l’esempio di Laura nell’affrontare di petto le criticità che per noi ora sono rappresentate dal Covid». «Ripartiamo come comunità pragmatica testimoniando con fatti concreti le intenzioni buone della nostra amministrazione. Tutti i cittadini sono riuniti nel ricordare la sindaca Prati e nel ricordo della sua capacità di unire: ne usciremo più forti», ha concluso.

“Laura è un pilastro di Cardano e lo sarà per sempre”

«Anche se la sua vita è stata breve Laura ha cambiato le cose: ha donato tutto, ha abbattuto le barriere di genere diventando sindaca di Cardano; credeva in molti progetti tra cui il Consiglio comunale dei ragazzi. È grazie a lei che oggi vi parlo», ha continua la sindaca junior Prudente ricordando in particolare il “lascito” del consiglio dei ragazzi: «Ci ha dato la possibilità di dimostrare che anche se siamo piccoli abbiamo qualcosa da dire. Era coraggiosa, determinata, da grande voglio diventare una donna forte come lei. È un pilastro di Cardano, lo sarà per sempre».

«Sebbene gli anni passino c’è sempre molta gente», ha commentato il figlio di Prati, Massimo Poliseno, a fine commemorazione: «Mi ha colpito il discorso della sindaca junior. Mi fa comprendere quello che stiamo riuscendo a fare ciò che mi auspicavo: le giovani generazioni si ricordano quanto è suvccesso e quanto ha fatto mia madre per Cardano.È stato emozionante. Quella giornata ha toccato tutti i dipendenti del comune e i cittadini, è giusta questa celebrazione perché il comune di Cardano ci sarà per sempre e grazie a questa giornata le nuove generazioni se lo ricorderanno».

Il 22 luglio, l’anniversario della morte, l’associazione culturale Laura Prati ricorderà la sindaca.