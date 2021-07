Caso Anaconda, Tognola:”Grazie alle mamme e ai papà che hanno denunciato”

“Questo è successo a mio figlio. Affinché non vada tutto nel dimenticatoio. Vi posso garantire che quello che è trapelato alla stampa e una minima parte, e sono altresì convinto che le bestie vengono trattate meglio”. Così ha scritto in un post Fabrizio, il papà di uno dei bambini utenti dell’Anaconda, la struttura finita nell’inchiesta per maltrattamenti.

Allegato al post le immagini di youtube con la registrazione effettuate dalle videocamere, che hanno ripreso le vessazioni a cui erano sottoposti alcuni giovani. Fabrizio è uno dei genitori che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed ha fatto partire le indagini. Alberto Tognola, candidato sindaco di “Daverio Cresce” ha espresso solidarietà al suo concittadino

“Solidarietà e vicinanza. Sono le prime parole che vogliamo pronunciare oggi. Sono le più importanti, quelle con cui sentiamo di commentare le indagini giudiziarie riguardo i maltrattamenti aggravati e continuati a carico di alcuni ospiti di una storica struttura che, a Varese e provincia, si occupa di assistenza ai disabili. Solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie dei giovani fra gli 8 e i 16 anni, vicine e lontane, rimasti vittime dei maltrattamenti. Aggiungiamo un’altra parola: grazie. Grazie al coraggio della mamma, del papà, di chi si è battuto per porre fine a questa follia. Lo sconcerto che ci ha accolti in queste ore è pari alla nostra fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine che stanno portando avanti le indagini. Il tema della disabilità è un tema centrale e cardine nella nostra discussione interna. Riteniamo che chi si candida ad amministrare un Comune abbia il dovere di porre particolare attenzione ai bisogni di quella parte di popolazione che, ancora di più, necessita la comprensione e l’accoglienza da parte di tutti noi”.