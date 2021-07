A Cassano Magnago arriva la sagra del cinghiale e della fiorentina

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio, l’area feste in via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la

sagra del cinghiale e della fiorentina

un nuovo evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Una festa in completa sicurezza con i deliziosi piatti della tradizione toscana: pappardelle al sugo di cinghiale, panzanella, l’inimitabile fiorentina, cantucci e molto altro.

Sembrerà di essere in vacanza nel Sud Italia gustando le friselle, le cozze alla tarantina, le orecchiette alle cime di rapa, le irresistibili bombette e molto altro ancora!

Gli organizzatori: “La settimana scorsa, tra la Sagra della Puglia e la vittoria dell’Italia agli Europei, abbiamo passato un weekend indimenticabile all’insegna della buona cucina e dello spettacolo sportivo. Questo weekend vi faremo viaggiare con il gusto in una terra unica, la Toscana!

Programma

Venerdì 16 luglio

Karaoke collettivo di Ariele Frizzante

Sabato 17 luglio

Musica popolare

Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà!

Inoltre, grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in caso di maltempo e in completa sicurezza.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

Attivo il servizio di take away

Per prenotare compila questo semplice modulo online o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Orari

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte

domenica dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 a mezzanotte